Ограничена подача тепла и горячей воды для 20 жилых домов и 27 учреждений, расположенных на улице Луначарского, Батурина, а также Сакко и Ванцетти.

Во Владимире в связи с потеплением на улице Луначарского ремонт участка теплосети. Специалисты возобновили работы на объекте 26 февраля в 10 часов утра. Планируется, что 21:30 дефект устранят.В некоторых домах Ленинского и Октябрьского районов теплоноситель будет подаваться по сниженным параметрам.Ограничена подача тепла и горячей воды для 20 жилых домов и 27 учреждений, расположенных на улице Луначарского, Батурина, а также Сакко и Ванцетти.Компания «Т Плюс» приносит извинения за доставленные неудобства и приложит все усилия, чтобы завершить работы в полном объёме в обозначенные сроки.Напомним, что магистрального трубопровода произошло 15 февраля. Из-за рисков ещё большего повреждения теплопровода, ремонт во время заморозков пришлось приостановить.