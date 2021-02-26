Региональное Управление Роспотребнадзора сообщает, за минувшие сутки на 26 февраля во Владимирской области лабораторно подтверждено 128 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

Региональное Управление Роспотребнадзора сообщает, за минувшие сутки на 26 февраля во Владимирской области лабораторно подтверждено 128 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.38 случаев во Владимире,16 - в Гусь-Хрустальном районе,13 - округе Муром,10 - в Александровском районе,9 - в Ковровском районе,6 - в Меленковском районе,6 - в Киржачском районе,5 - в Петушинском районе,5 - в Юрьев-Польском районе,4 - в Селивановском районе,4 - в Камешковском районе,3 - в Собинском районе,2 - в Судогодском районе,2 - в Кольчугинском районе,1 - в Вязниковском районе,3 - в Суздальском районе,1 - в Радужном.Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 27 166 случаев заболевания.6048 случаев во Владимире,3401 - в Гусь-Хрустальном районе,2977 - о. Муром,1967 - в Ковровском районе,1689 - в Александровском районе,1615 - в Петушинском районе,1234 - в Юрьев-Польском районе,1187 - в Вязниковском районе,1075 - в Кольчугинском районе,978 - в Суздальском районе,900 - в Собинском районе,695 - в Гороховецком районе,718 - в Меленковском районе,716 - в Киржачском районе,614 - в Камешковском районе,595 - в Селивановском районе,409 - в Судогодском районе,348 - в г. Радужном.