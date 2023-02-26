Глава Владимира Дмитрий Наумов предложил доработать проект застройки территории лугопарка «Дружба». Об этом он заявил 26 февраля на открытии марафона памяти «Лыжня Прокуророва».

Глава Владимира Дмитрий Наумов предложил доработать проект застройки территории лугопарка «Дружба». Об этом он заявил 26 февраля на открытии марафона памяти «».По словам руководителя, следует учитывать мнение всех заинтересованных сторон. Парк должен стать комфортным местом для отдыха и занятий спортом.Ранее проект был вынесен на общественные обсуждения. Он предполагает строительство домов, спортивного комплекса, школы и детского сада. Некоторые горожане стали собирать лугопарка.