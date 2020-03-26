Бывший президент нидерландского футбольного клуба Витесс Кес Баккер скончался в возрасте 76 лет. Причиной смерти стала коронавирусная инфекция, сообщает Газета.ру. В минувшую субботу, 21 ..

Бывший президент нидерландского футбольного клуба "Витесс" Кес Баккер скончался в возрасте 76 лет. Причиной смерти стала коронавирусная инфекция, сообщает Газета.ру.В минувшую субботу, 21 марта, Баккер был доставлен в больницу с симптомами пневмонии. Как отмечает "", экс-президент клуба также страдал от рака легких.Напомним, Кес Баккер работал с футбольным клубом "Витесс" с 2003 года. В 2017 году команда впервые выиграла Кубок Нидерландов.