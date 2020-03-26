Российский истребитель Су-27 упал в Черное море во время проведения плановых полетов. Незадолго до ЧП воздушное судно подало сигнал бедствия в 50 километрах от Феодосии, передает РИА ..

Российский истребитель Су-27 упал в Черное море во время проведения плановых полетов. Незадолго до ЧП воздушное судно подало сигнал бедствия в 50 километрах от Феодосии, передает РИА Новости.В настоящее время спасатели ведут поиски пилота. В операции участвуют самолет Ан-26, вертолет Ми-8 и суда, которые находились поблизости. Как отмечает , поиски затруднены сложными погодными условиями.