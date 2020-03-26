Появилась информация о госпитализации Людмилы Нарусовой. Врачи заподозрили у матери Ксении Собчак коронавирус.

Появилась информация о госпитализации Людмилы Нарусовой. Врачи заподозрили у матери Ксении Собчак коронавирус.Вчера днем Людмила Нарусова почувствовала себя плохо и обратилась за медицинской помощью. Врачи отвезли сенатора в больницу в Коммунарку.По данным телеграм-канала Mash, cейчас мать Ксении Собчак лежит в палате на третьем этаже. Женщина проходит полное обследование. Другие подробности выясняются.Напомним, на днях ее дочь Ксения Собчак побывала в нескольких инфекционных больницах, в том числе и в Коммунарке. Она сняла репортаж о китайской инфекции для своей программы "Док-Ток".Супруг телеведущей Константин Богомолов негативно отреагировал на ее решение посвятить выпуск передачи такой опасной теме. "Муж говорит: "Все сидят дома, а моя все инфекционки города объехала", – рассказала Ксения Собчак.21 Мар 2020 в 11:20 PDTМатериал дополняется.