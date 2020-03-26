В результате аварии пострадали шесть человек, а один погиб

Вечером 20 марта на 62 км автодороги «Касимов-Муром-Нижний Новгород» в Меленковском районе столкнулись «Форд Мондео» и «Сузуки СХ-4». В результате аварии пострадали шесть человек, а один погиб.ОМВД России по Меленковскому району возбудило уголовное дело по факту гибели одного человека. В рамках расследования полиция ищет очевидца происшествия, водителя большегрузного автомобиля с прицепом, который ехал спереди «Форд Мондео».«В целях более полного и объективного расследования уголовного дела следственный отдел ОМВД России по Меленковскому району обращается к очевидцами данного дорожно-транспортного происшествия с просьбой сообщить имеющуюся у них информацию», - заявили в пресс-службе УМВД по Владимирской области.Сделать это можно по телефонам:8 (49247) 2 32 46;8 (49247) 2 28 10.