По итогам прошедшего в среду заседания президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции кабинет министров раздал ведомствам ряд новых поручений для противодействия заболеванию.

С пятницы, 27 марта, прекращается регулярное и чартерное авиасообщение с остальным миром, за исключением рейсов, организованных для возвращения российских граждан в страну по спискам МИД. МИД не позднее пятницы должен представить списки граждан, планирующих вернуться в Россию. МИД и Минтранс при участии Министерства обороны и управления делами президента до 30 марта сформируют план вывоза.Гражданам, не имеющим возможность вернуться на родину из-за ограничительных мер, принятых другими государствами, МИД поможет в организации их проживания и продлении действия документов для пребывания в стране. Министерству финансов предписано незамедлительно выделять при необходимости дополнительные средства.Минтранс обязан с 26 марта совместно с Роспотребнадзором организовать в аэропортах досмотр всех граждан, прибывающих из стран с зарегистрированными случаями коронавируса, включая взятие проб на выявление инфекции, и сразу же выдавать постановления главного государственного санитарного врача о нахождении на карантине в течение 14 дней. Сведения о прибывших лицах поручено направлять в медицинские организации, к которым они закреплены.В федеральных органах исполнительной власти и подведомственных им организациях с пятницы максимально возможное количество сотрудников должно быть переведено на дистанционную работу без ущерба выполнению задач ведомств.Регионам рекомендовано приостановить проведение развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных мероприятий с участием граждан и оказание таких услуг в парках, торгово-развлекательных центрах; прекратить работу ночных клубов, дискотек, кинотеатров, детских игровых комнат и развлекательных центров; ввести запрет на курение кальянов в ресторанах, барах, кафе и иных общественных местах.Минэкономразвития, Минпромторг и Минфин при подготовке проекта комплекса дополнительных мер, направленных на повышение устойчивости российской экономики, должны продумать меры по поддержке сферы общественного питания и услуг, а также владельцев коммерческой недвижимости.