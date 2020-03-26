Сотрудник Государственного секретариата Ватикана Джанлука Пеццоли заразился коронавирусом. Монсеньора поместили в отделение интенсивной терапии. Как отмечает ТАСС, прелат Пеццоли ..

Сотрудник Государственного секретариата Ватикана Джанлука Пеццоли заразился коронавирусом. Монсеньора поместили в отделение интенсивной терапии.Как отмечает ТАСС, прелат Пеццоли проживал в Доме Святой Марфы, где находятся личные апартаменты Папы Римского Франциска. Официальные представители пока не подтвердили эти данные.Таким образом, число заразившихся коронавирусом в Ватикане достигло пяти. Все больные находятся в изоляции.