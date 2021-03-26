С таким предложением выступил Владимир Сипягин.

Владимир Сипягин предложил направить 5,32 млн рублей на разработку проекта по благоустройства парка у Дворца детского юношеского творчества. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора Владимирской области.По данным Белого дома, сумма высвободилась в результате экономии торгов по благоустройству Вязников.Напомним, что преображения сквера у ДДЮТ широко обсуждалась с общественностью. В парке должны появиться спортивные и детские площадки, вписанная в ландшафт набережная реки Лыбеди, видовые площадки, а также общественный центр.