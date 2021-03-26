В 2021 году Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат г.Владимира для слепых и слабовидящих детей обновит материально-техническую базу в рамках регионального проекта «Современная школа» нацпроекта «Образование».

В 2021 году Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат г.Владимира для слепых и слабовидящих детей обновит материально-техническую базу в рамках регионального проекта «Современная школа» нацпроекта «Образование».Полным ходом идёт подготовка к проведению ремонтных работ в помещениях, где будут создаваться новые современные условия для детей», − сообщила директор Департамента образования Ольга Беляева.Почти половина детей этого интерната учится по адаптированным программам, освоение которых заканчивается государственной итоговой аттестацией, далее ребята могут продолжить обучение в колледжах или вузах. Поэтому на первое место выходит потребность в приобретении и оснащении учебных кабинетов специализированным оборудованием для детей с нарушением зрения: мультимедийное оборудование (редактор по Брайлю, дисплей Брайля, адаптированная клавиатура), комплекты и оборудование для изучения и проведения лабораторных работ по физике, химии, географии, приспособления для построения чертежей незрячими.Не менее важно подготовить ребёнка с нарушением зрения к самостоятельной жизни, ориентироваться в пространстве. Для повышения эффективности коррекционных занятий дооборудуются кабинеты педагога-психолога, учителя-логопеда, создаётся новый кабинет коррекционной работы по направлениям: развитие зрительного восприятия, развитие сенсорики и мелкой моторики, развитие коммуникативной деятельности.Кроме того, будет оборудована комната социально-бытовой ориентировки, в которой ребята освоят бытовые навыки.Фото