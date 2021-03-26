Ученые давно спорят на этот счет.

Интересный факт. Предполагается, что самый старый жилой дом в России находится в Боголюбове. Сообщил "Туристский информационный центр Владимирской области". Ученые давно спорят на этот счет. По одной из версий, самый старый - Дом горожанина в Выборге, построенный в 16 веке. Но в Боголюбово в 1954 году обнаружили часть палат князя Андрея Боголюбского, возведенных... в 12 веке. Когда к 18 веку палаты уже обветшали, настоятель Боголюбского монастыря принял решение их частично разобрать. Оставшуюся часть встроили во вновь возведенный храм. При этом даже неопытному взгляду видно, что здание состоит из непохожих фрагментов, которые относятся к разным эпохам. До нашего времени дошли лестничная башня и арочный переход. Несомненно, что это самый древний объект гражданской архитектуры, но вот другой вопрос, над которым бьются ученые, может ли резиденция главы государства считаться жилым домом?