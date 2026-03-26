Алексей Говырин, депутат Государственной думы от Владимирской области, прокомментировал отчет губернатора региона об итогах года. Парламентарий отметил, что за последние четыре года

Алексей Говырин, депутат Государственной думы от Владимирской области, прокомментировал отчет губернатора региона об итогах года. Парламентарий отметил, что за последние четыре года область значительно преобразилась, особенно в части благоустройства. Алексей Говырин, депутат Госдумы от Владимирской области Хочется отметить отдельный важный акцент командной работы губернатора Владимирской области вместе с депутатами. Я одной из ключевых своих задач