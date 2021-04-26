Днем 25 апреля в хозяйственной постройке при пилораме в селе Журавлево в Промышленновском районе Кемеровской области произошел пожар, унесший жизнь 37-летнего рабочего, передает сайт . ..

Днем 25 апреля в хозяйственной постройке при пилораме в селе Журавлево в Промышленновском районе Кемеровской области произошел пожар, унесший жизнь 37-летнего рабочего, передает сайт . Пожарных вызвали местные жители. Спасатели ликвидировали огонь и обнаружили на месте очага возгорания тело жертвы. По предварительным данным, мужчина распивал алкоголь и курил, после чего по неосторожности спровоцировал возгорание.