25 мая директор Департамента сельского хозяйства Владимирской области Константин Демидов провёл...

25 мая директор Департамента сельского хозяйства Владимирской области Константин Демидов провёл пресс-конференцию по первым итогам весенней посевной кампании в регионе. Об этом сообщает пресс-служба администрации Владимирской области.Большинство показателей работы агропромышленного комплекса в первом квартале 2022 года свидетельствуют о позитивных тенденциях. Область плюсует по производству скота и птицы на мясо (на 15 процентов к аналогичному периоду прошлого года), молока (на 8 процентов), куриных яиц (на 7 процентов). Важный момент – стабилизация поголовья крупного рогатого скота и рост поголовья овец и коз. За январь – март было отгружено продукции пищевой и перерабатывающей продукции на сумму 56,5 млрд рублей – это почти на 39 процентов больше, чем в том же периоде прошлого года. Индекс производства составил 110,5 процента.В этом году глава региона Александр Авдеев принял решение выделить дополнительные средства на поддержку АПК. И в целом она составит 1 млрд 850 млн рублей. В основном деньги направляются по программам развития агропромышленного комплекса (1,591 млрд рублей, при этом почти 1 млрд рублей – это средства областного бюджета) и комплексного развития сельских территорий.Новое отдельное направление – поддержка малых форм хозяйствования. Она имеет антикризисный характер и направлена в первую очередь на обеспечение импортозамещения. В рамках этого пакета 50 млн рублей запланировано на производство овощей, плодов и ягод, 20 млн рублей – на увеличение поголовья крупного рогатого скота (речь о субсидиях на покупку племенных животных), 30 млн рублей – на обновление техники и оборудования. Этими субсидиями могут воспользоваться крестьянские (фермерские) хозяйства, занятые в сельхозпроизводстве индивидуальные предприниматели.Фото: https://pixabay.com/ru/