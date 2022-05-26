В Вязниковском районе в отношении генерального директора ООО «Тепло» направлено в суд уголовное...

В Вязниковском районе в отношении генерального директора ООО «Тепло» направлено в суд уголовное дело. Женщина обвиняется в мошенничестве с использованием своего служебного положения. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.В рамках заключенного контракта между Обществом и ГБУЗ ВО «Вязниковская РБ» на выполнение капитального ремонта помещений и инженерных сетей фельдшерско-акушерского пункта в селе Станки, обвиняемая похитила денежные средства в сумме более 180 тысяч рублей.Вину в совершении преступления женщина признала, в полном объеме возместила причиненный преступными действиями ущерб.Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Вязниковский городской суд.За совершенное преступление обвиняемой грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет с ограничением свободы на срок до полутора лет.Фото: https://pixabay.com/ru/