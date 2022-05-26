Управление гражданской защиты города Владимира информирует о неблагоприятных погодных явлениях. По...

Управление гражданской защиты города Владимира информирует о неблагоприятных погодных явлениях. По данным Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды во Владимире и по области ночью и днем 27 мая ожидается сильный дождь. При таких неблагоприятных погодных явлениях прогнозируется вероятность возникновения происшествий и чрезвычайных ситуаций, сообщили в пресс-службе администрации города Владимира.В случае возникновения происшествий вызов экстренных оперативных служб необходимо осуществлять со стационарного/мобильного телефона по номерам:пожарных и спасателей - «01»/«101»полиции - «02»/«102»скорой медицинской помощи - «03»/«103»аварийной газовой службы - «04»/«104»единый номер вызова экстренных оперативных служб - «112».Управление гражданской защиты города рекомендует гражданам быть предельно внимательными и осторожными.Фото: https://pixabay.com/ru/