Крупный пожар с погибшей 86-летней женщиной случился в деревне Новлянка Селивановского района Владимирской области. Площадь возгорания составила 200 кв.м., сообщили в пресс-службе

Крупный пожар с погибшей 86-летней женщиной случился в деревне Новлянка Селивановского района Владимирской области. Площадь возгорания составила 200 кв.м., сообщили в пресс-службе регионального МЧС. Пламя вспыхнуло ночью 26 мая в частном доме на улице Центральной. Приехавшие на вызов пожарные потушили огонь, но в доме сгорела конструкция и внутренняя отделка. На пепелище был найден труп 86-летней