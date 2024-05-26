С 3 по 7 июня Владимирская область присоединится ко Всероссийской социальной акции «IT-донор». Как...

С 3 по 7 июня Владимирская область присоединится ко Всероссийской социальной акции «IT-донор».Как сообщает пресс-служба министерства цифрового развития Владимирской области, с 3 по 7 июня 2024 года вновь пройдёт Всероссийская социальная акция «IT-донор».Дважды в год российские айтишники сдают кровь и помогают спасать жизни. Принять участие может каждый: достаточно сдать кровь в сроки акции.Проект был запущен осенью 2020 года в Екатеринбурге и на настоящий момент достиг федерального масштаба: к нему подключилось более 200 городов России. Цель — создать комьюнити из работников IT-отрасли, готовых сдавать кровь.Идея откликнулась: проект стал федеральной акцией и привлёк более 650 IT-компаний и более 25 региональных министерств цифрового развития.В акции участвуют от Калининграда до Владивостока. За 3 года айтишники сдали 720 литров крови: это спасло 3200 жизней.Уточняется, что движение уже выходит за рамки IT — проект поддержали компании-гиганты, а застройщики предлагают организовать подобную акцию в своей сфере.Фото: https://it-donor.club/