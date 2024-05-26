Георгий Рерберг – выдающийся советский и российский кинооператор, чья работа оказала значительное влияние на мировое искусство. Его творческий вклад проявился в знаковых отечественных фильмах.

Георгий Рерберг – выдающийся советский и российский кинооператор, чья работа оказала значительное влияние на мировое искусство. Его творческий вклад проявился в знаковых отечественных фильмах.Георгий был не только уникальным талантом, но и человеком непростой судьбы. Зачастую операторы-постановщики остаются в тени режиссеров и артистов, но Георгий стоит особняком на фоне коллег по цеху.Наверняка вы видели не одну картину, к которой приложил руку Рерберг. Проверим, сможете ли вы правильно ответить на вопросы о жизни и работе выдающегося деятеля.