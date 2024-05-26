В Суздале высадят около 8 тысяч растений по проекту российского ландшафтного архитектора Ильи...

В Суздале высадят около 8 тысяч растений по проекту российского ландшафтного архитектора Ильи Васецкого.Владимир и Суздаль преображаются на глазах. Владимирские студенты, например, помогают в озеленении областного центра. В парке «Липки» возле Соборной площади уже начались работы. Учащиеся колледжа будут принимать участие как в посадке и поливе, так и в проектировании цветочных клумб и зеленых композиций.Начинающие дизайнеры приступили к разработке планировок территорий и проектам по озеленению. А студенты-агрономы уже высаживают яркие цветочные композиции.Суздаль также порадует своей красотой как жителей региона, так и туристов.Глава города — Алиса Бирюкова сообщила в своем официальном телеграм-канале, что уже на следующей неделе (ориентировочно 1 июня) начнётся большая акция по озеленению территории рядом со "Сквером художников" совместно с компанией "Greenworks", которая дарит городу весь посадочный материал и садовую технику.Предполагается высадить около 8 тысяч растений по ландшафтному проекту, разработанному российским ландшафтным архитектором Ильёй Васецким по заказу компании для Суздаля. Как это будет выглядеть — можно изучить по представленным фотографиям.Это интересно!Илья Васецкий — звёздный российский ландшафтный дизайнер. Создавал сады для Евгения Плющенко, Димы Билана, Александра Буйнова, певицы Нюши и других. Реализовал более 1 000 проектов.Фото: https://t.me/AlisaBiriukova