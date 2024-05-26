Маленький черно-белый котенок провалился в глубокую бетонную трубу на улице Краснознаменной. Спасателей вызвала неравнодушная женщина, живущая в доме №5, рассказали в пресс-службе

Маленький черно-белый котенок провалился в глубокую бетонную трубу на улице Краснознаменной. Спасателей вызвала неравнодушная женщина, живущая в доме №5, рассказали в пресс-службе владимирского ПСО. У спасателей как раз в это время были передача смены. На место происшествия отправились новые дежурные. По словам спасателей, им начало смены очень понравилось. Прибывшая смена установила, что с котиком все