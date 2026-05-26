Заходит маленькая скромная старушка (С)(божий одуванчик) в Манхеттенский банк и подходит к окошку и говорит: "Милочка, я хочу положить 1 миллион долларов". Ей отвечают:" По такому вопросу вам необходимо пройти к директору банка" и проводят к директору банка (Д). "Откуда у вас, бабушка, такие деньги?" спросил директор. "Понимаешь, милок, я люблю спорить на деньги вот, например могу поспорить с тобой на этот миллион, что завтра в полдень у тебя яйца станут квадратными".
(Д)- Вы же понимаете, что этого не произойдет и вы проиграете!
(С) - А ты за меня не переживай, притом куда мне столько денег?
(Д) - Ну ладно, я согласен, до завтра!
На следующий день в пол-двенадцатого к директору приходит старушка, а с ней молодой человек официального вида (в костюм
еще анекдот!