«Зарядка с чемпионом» состоится 27 мая, в 10.00. Из-за погоды мероприятие проведут в физкультурно-оздоровительном комплексе на улице Героя России Кутузова. На площадку выйдут звёзды мирового

«Зарядка с чемпионом» состоится 27 мая, в 10.00. Из-за погоды мероприятие проведут в физкультурно-оздоровительном комплексе на улице Героя России Кутузова. На площадку выйдут звёзды мирового бокса: чемпион мира Марк Петровский и олимпийский чемпион и двукратный чемпион Европы Евгений Тищенко. На мероприятие может прийти любой желающий. Вход – свободный. В администрации города обещают, что участников «Зарядки