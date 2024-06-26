Музей-заповедник Александровская слобода стал организатором межрегионального шахматного...

Музей-заповедник "Александровская слобода" стал организатором межрегионального шахматного турнираЭта игра была "спортивной страстью" первого русского царя.На "слободской" турнир прибыли шахматисты из 30 городов Владимирской, Московской, Ивановской, Саратовской, Белгородской областей и Татарстана. Большая часть участников - дети. 123 спортсмена. Самой маленькой из участниц всего пять лет.Игра была организована по системе в 11 туров с контролем времени на партию. В таком формате проходит чемпионат мира по быстрым шахматам. Среди взрослых победителем стал кольчугинец - Александр Нефёдов, у детей - Роман Рыбкин из Подольска. Отдельный приз был вручен семейной шахматной команде.В дополнение к основным наградам все участники получили бесплатные билеты на посещение Музея Ивана Грозного.Яков Морозов - шахматист г. Александров:- Здесь нужно думать головой! Она не только шапку носит. И будет мат или ничья - коль друг об этом вас попросит.