Об этом сообщили представители регионального Управления Следственного комитета.

Индивидуальный предприниматель пытался дать взятку сотруднику полиции во Владимире. Об этом сообщили представители регионального Управления Следственного комитета.Так, дело произошло 21 июня. Бизнесмен хотел, чтобы правоохранитель удалил из ведомственной базы данных все данные о своём уголовном преследовании. За это он хотел заплатить 100 тысяч рублей.Сейчас в отношении обвиняемого судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. На данный момент следователи собирают доказательственную базу.