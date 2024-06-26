Главным врачом ОПЦ стала Денисова Наталья Михайловна, сообщили в региональном минздраве. Она назначена на эту должность с 26 июня приказом министра Валерия Янина. Напомним, 18 апреля Наталья

Главным врачом ОПЦ стала Денисова Наталья Михайловна, сообщили в региональном минздраве. Она назначена на эту должность с 26 июня приказом министра Валерия Янина. Напомним, 18 апреля Наталья Денисова стала главным внештатным акушером-гинекологом области. На этом посту она сменила Надежду Туманову, также как и на нынешнем месте. Денисова Наталья Михайловна закончила лечебный факультет Смоленской Государственной Медицинской