Для защиты от COVID-19 необходимо привить 80% населения страны. Об этом в ходе прямого эфира рассказала главный врач городской клинической больницы №52, доктор медицинских наук Марьяна Лысенко. Мероприятие организовало российское общество Знание.

Для защиты от COVID-19 необходимо привить 80% населения страны. Об этом в ходе прямого эфира рассказала главный врач городской клинической больницы №52, доктор медицинских наук Марьяна Лысенко. Мероприятие организовало российское общество "Знание".Прямой эфир прошел в рамках просветительской кампании "Разберемся в вакцинах вместе". Она направлена на популяризацию научных знаний о вакцинации против COVID-19.Протоколы лечения первых двух волн были эффективными, но с появлением новых штаммов коронавируса "потеряли вау-эффект", констатировала врач. По ее мнению, для защиты от вируса нужно привить 80% населения. В противном случае может появиться новый штамм, против которого вакцины будут бессильны, предупредила Лысенко.Она отметила, что абсолютных противопоказаний к вакцинации почти нет. Курс химиотерапии, беременность до 22 недель и другие периоды, когда прививаться не рекомендуется, – конечны, подчеркнула главврач. Для вакцинации нужно найти "правильное окно", считает доктор медицинских наук.Лысенко назвала время пандемии прорывным: российские врачи предлагали, применяли и изучали много нового. "Мы и в моральном смысле многое в ковид поняли — как много значит общаться, видеть родные лица, жить с семьей", – отметила она.В конце эфира главврач напомнила об увеличении количества смертей от COVID-19. "Цена вопроса очень высока, и к этому нельзя пренебрежительно относиться", – подчеркнула медик.Ранее на мероприятии "Разберемся в вакцинах вместе" выступил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Он о поиске новых вакцин от COVID-19.