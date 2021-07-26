Камешковский районный суд оштрафовал автомобилистов на 19 тысяч рублей.

Госавтоинспекторы Камешковского района провели рейд вместе с судебными приставами, во время которого выявляли злостных неплательщиков.«Было проверено 50 автомобилей. Выявлено, что шесть водителей уклонялись от уплаты штрафов. На нарушителей составили административные протоколы», - рассказали в пресс-службе УМВД по Владимирской области.По результатам рассмотрения материалов Камешковский районный суд оштрафовал автомобилистов на 19 тысяч рублей.Мероприятия будут продолжены и в других районах 33-го региона.