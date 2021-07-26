Оперативный штаб обнародовал официальную статистику, которая наглядно говорит о скорости распространения коронавируса в России.
Оперативный штаб обнародовал официальную статистику, которая наглядно говорит о скорости распространения коронавируса в России.
За минувшие сутки в 85 регионах страны было зафиксировано 23
947 новых случаев коронавируса. Из
них 10,2% не имели клинических проявлений
болезни. От коварной инфекции умерло 799 человека. Полностью выздоровели за
сутки 21
952 человека.
На первом месте по темпам прироста зараженных коронавирусом в России все также находится Москва. В столице выявлено 3376 больных COVID-19. На второй позиции Московская область, где обнаружено 2096 случаев заражения.
На третьей строчке Санкт-Петербург с 1937 случаями болезни. Затем идут Нижегородская, Свердловская области, Красноярский край, Воронежская область и т.д.
Всего на сегодняшний день зафиксировано 6
102 469 случаев
коронавируса в России.
За весь период наблюдений болезнь отняла жизни у 153
095 человек. Вылечились 5
471 956 человек.
Помочь побороть коронавирус можно, пройдя вакцинацию и тщательно придерживаясь эпидемиологических правил и ограничений. . Препарат поможет избежать заражения, либо оградит человека от тяжелейших последствий ковида.