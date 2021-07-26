Рейтинг субъектов РФ по реализации мероприятий федерального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» был составлен силами региональных центров компетенций.

по реализации мероприятий федерального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» был составлен силами региональных центров компетенций.Так, лидером списка стала Республика Башкортостан, которая поднялась сразу на 6 позиций. Второе место занимает Самарская область (+7 позиций). Замыкают тройку лидеров Республика Татарстан и Челябинская область (-1 и +1 позиция соответственно), сообщилВладимирская область, увы, на 19 месте. А ведь ранее была на 7-м.Из регионов ЦФО в рейтинг также вошли Ярославская и Тульская области, которые расположились на 11-м и 13-м местах соответственно.Фото