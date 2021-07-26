Кроме тюрьмы, владимирец на два года лишён права управлять автомобилями.

Во Владимире водителя «Нивы», который в октябре 2020 сбил пешехода на «зебре» на улице Дворянской, приговорили к трём годам колонии.«29-летний мужчина сел за руль пьяный. Он двигался со стороны Студёной горы, а в этом время парень переходил дорогу возле стадиона «Торпедо». В результате ДТП у пострадавшего диагностировали тяжелый вред здоровью», - рассказали в прокуратуре Владимирской области.Виновник аварии признал свою вину. Кроме тюрьмы, владимирец на два года лишён права управлять автомобилями.Приговор в законную силу пока не вступил.