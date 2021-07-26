На территории Владимирской области за прошедшие сутки 26 июля 2021 года лабораторно подтверждено 212 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 26 июля 2021 года лабораторно подтверждено 212 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.48 случаев во Владимире, 29 сл. в Гусь-Хрустальном, 23 сл. в Ковровском, 19 сл. в Муромском, 15 сл. в Вязниковском, 15 сл. в Кольчугинском, 10 сл. в Суздальском, 9 сл. в Меленковском, 9 сл. в Собинском, 8 сл. в Юрьев-Польском, 7 сл. в Петушинском, 7 сл. в Киржачском, 4 сл. в Гороховецком, 3 сл. в Судогодском, 2 сл. в Александровском, 2 сл. в Селивановском, 2 сл. в Камешковском). Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 42 178 случаев заболевания.9934 случаев во Владимире, 4995 сл. в Гусь-Хрустальном, 4568 сл. о. Муром, 3184 сл. в Ковровском, 2398 сл. в Александровском, 2349 сл. в Петушинском, 1722 сл. в Юрьев-Польском, 1739 сл. в Вязниковском, 1765 сл. в Кольчугинском, 1649 сл. в Суздальском, 1331 сл. в Собинском, 1345 сл. в Киржачском, 1205 сл. в Меленковском, 982 сл. в Камешковском, 963 сл. в Гороховецком, 847 сл. в Селивановском, 678 сл. в Судогодском, 524 сл. в г. Радужном.