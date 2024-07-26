Актриса Кристина Асмус вышла на связь, чтобы рассказать о тяжелом периоде в жизни.

Актриса Кристина Асмус вышла на связь, чтобы рассказать о тяжелом периоде в жизни.В недавней публикации в популярной социальной сети Кристина Асмус рассказала о ее нездоровых отношениях с мужчиной, которые завершились полгода назад. "Самый уязвимый период", – написала 36-летняя знаменитость. Актриса не назвала имя бывшего любовника, но не стала скрывать, что он подавлял ее и истязал, причем яростно.В настоящий момент Асмус размышляет о создании собственного проекта, в котором будут затрагиваться темы, касающиеся физического и эмоционального насилия между партнерами. "Когда-нибудь я соберусь с силами и сделаю свой проект", – пообещала Кристина подписчикам.Кстати, поклонники тут же начали строить догадки, из-за кого страдала актриса. Многие вспомнили, что в прошлом году Кристина состояла в отношениях с 30-летним актером Романом Евдокимовым. Слух об их расставании появился как раз таки полгода назад.Напомним, в последнее время Кристина Асмус вновь стала активно вести блог в популярной социальной сети после долгого перерыва. Поклонники потеряли актрису, поэтому ей пришлось объясняться перед ними. Почему знаменитость не выходила на связь с подписчиками, "Дни.ру".