Во Владимирской области определены ключевые направления подготовки специалистов, которые будут востребованы до 2030 года. Это решение принято на заседании Межведомственного

Во Владимирской области определены ключевые направления подготовки специалистов, которые будут востребованы до 2030 года. Это решение принято на заседании Межведомственного координационного совета по высшему образованию и науке. Об этом сообщили в облправительстве. Из пресс-релиза правительства области Согласно мониторингу, в ближайшие 5 лет учреждениям среднего профобразования региона необходимо будет ежегодно готовить около 12 тысяч новых специалистов,