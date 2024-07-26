Об этом рассказал на своей пресс-конференции Александр Ремига, вице-губернатор.

По поручению губернатора будет разработан план по развитию центра Владимира. Об этом рассказал на своей пресс-конференции Александр Ремига, вице-губернатор.По словам Ремиги, во Владимире уже проводятся работы по разработке мастер-плана. После его завершения будут выделены средства, часть из которых будет направлена на проектирование центральной части города уже в этом году. Планируется, что сам план будет готов к 2025 году.Вице-губернатор пояснил, что речь идет о создании всестороннего плана, который будет охватывать реконструкцию дорог, скверов и памятников.