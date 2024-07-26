Кажется, любимые фильмы мы знаем науизусть, но все равно готовы смотреть их бесконечно. При этом часто ускользают или забываются детали. Давайте вместе вспомним имена и фамилии геронь любимых кинолент!

Кажется, любимые фильмы мы знаем науизусть, но все равно готовы смотреть их бесконечно. При этом часто ускользают или забываются детали. Давайте вместе вспомним имена и фамилии геронь любимых кинолент!1. Героиню фильма Татьяны Лиозновой "Три тополя на Плющихе" зовут...А – Анна Григорьевна;Б – Нина Егоровна;В – Нюра Сергеевна.2. Рыжову, героиню Свеланы Немоляевой, в рязановском "Служебном романе", зовут...А – Ольга Николаевна;Б – Ольга Петровна;В – Ольга Владимировна.3. Какую фамилию носит Аделаида Кузьминична. заведующая библиотекой в "Карнавальной ночи" Рязанова?А – Лютикова;Б – Цветочкина;В – Ромашкина.4. В фильме Эльдара Рязанова "Вокзал для двоих" Алла Будницкая появилась в эпизодической роли – жены пианиста Платона Сергеевича. А как ее зовут?А – Маша;Б – Лида;В – Изольда.5. Жена сотрудника леспромхоза Василия Егоровича фильме Владимира Меньшова "Любовь и голуби" носит фамилию...А – Кузькина;Б – Кузякина;В – Кузнецова.6. Вторую жену Соломатину в картине Татьяны Лиозновой "Карнавал" звали...А – Жозефина Викторовна;Б – Евдоксия Ардадионовна;В – Роза Моисеевна.ОТВЕТЫ1 – А – Анна Григорьевна;2 -Б – Ольга Петровна;3 – В – Ромашкина;4 – А – Маша;5 – Б – Кузякина;6 – А – Жозефина Викторовна.