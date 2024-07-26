Основная цель данных тренировок состояла в поддержании высокой готовности служб для реагирования на возможные аварийные ситуации.

В первом полугодии 2024 года АО «Транснефть-Верхняя Волга» провело учения на 13 подводных переходах трубопроводов в 7 регионах Центральной России, в том числе в Владимирской области.Основная цель тренировок — поддержание высокой готовности служб к аварийным ситуациям. Учения проводятся регулярно, с участием всех аварийных служб. Согласно сценарию, возникли сообщения о разгерметизации перехода и условном загрязнении водной среды. Информация передавалась оперативно, транспортировка топлива приостанавливалась. Специалисты устраняли последствия «разлива» с использованием техники и лабораторного контроля, а местные жители получали оповещения. В учениях участвовали 207 человек и 79 единиц техники.Были отработаны алгоритмы взаимодействия подразделений, выявлены позитивные и проблемные моменты реагирования на аварии. Сценарии разработаны с учетом анализа инцидентов, чтобы подготовить персонал к различным ситуациям.Особое внимание уделялось обучению использованию техники и оборудования для ликвидации разливов. Практические занятия включали маневры по развертыванию боновых заграждений и сбору нефтепродуктов. Эти тренировки повышают скорость и качество реагирования на угрозы.В ПАО «Транснефть» применяются инновационные решения для экологической безопасности. Разработан биосорбент, работающий при температурах от -25 до +50 °С, который очищает воду и почву до нормативных показателей, разлагая углеводороды до углекислого газа и воды. Препарат снижает концентрацию углеводородов на 99% и самоутилизируется.За разработку сотрудники удостоены первой премии Международного конкурса научных, научно-технических и инновационных разработок в топливно-энергетической отрасли.