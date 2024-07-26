Владимирские многодетные семьи могут пройти обследование в Передвижных центрах здоровья В...

Владимирские многодетные семьи могут пройти обследование в "Передвижных центрах здоровья"В послании Федеральному Собранию Владимир Путин подчеркнул: многодетная семья должна стать нормой, философией жизни российского общества, ориентиром всей государственной стратегии. Свой вклад в поддержку семей Владимирской области вносит проект депутата Госдумы Григория Аникеева «Передвижные центры здоровья». Этим летом по просьбам многодетных семей в районы региона выезжают детские врачи.- Садимся поближе, хватаемся ручками. Оп!В Кольчугино в рамках проекта «Передвижные центры здоровья» приехали детские врачи: офтальмолог, травматолог-ортопед и педиатр. Выезд организован по заявке общественной организации «Домашний очаг». Желающих посетить специалистов из города Владимира много.Наталья Лазарева - председатель Владимирской региональной общественной организации Центр поддержки семьи "Домашний очаг":- В нашей организации 130 семей. В основном, многодетные семьи. Мамы и папы регулярно проходят обследования медицинские в передвижных центрах здоровья. Можно пройти сразу несколько специалистов. Узнать их мнение, рекомендации, все четко, по времени, без очереди. Для нас это очень ценно и значимо.Педиатр Ирина Моржанова – врач высшей категории с 40-летним стажем. Как и другие врачи «Передвижных центров здоровья», отмечает значимость социального проекта.Ирина Моржанова - врач-педиатр:- Все мы понимаем, что любое заболевание легче предупредить, нежели лечить. Особенно это касается детей. Мы сейчас знаем, что дети постоянно в гаджетах, дети малоподвижны, малоподвижный образ жизни ведут. У них недостаточно физической нагрузки. В данном случае, осмотр специалистов, таких как офтальмолог, педиатр, травматолог, - очень актуальны. Благодаря этой программе можно оказать помощь, помочь детям в самых удаленных уголках Владимирской области.У Елены Горючкиной трое детей. На прием она пришла с младшим сыном Елисеем, который в этом году пойдет в первый класс. Елена оценила заботу врачей и их высокую квалификацию.Елена Горючкина - многодетная мама:- Все хорошо. Врачам спасибо большое. Все очень доброжелательные. Хорошо отнеслись.Передвижные медицинские центры продолжают свою работу. В августе в Александрове прием проведут хирург, дерматолог и отоларинголог, а в Радужный к маленьким пациентам приедут аллерголог, эндокринолог и педиатр.Григорий Аникеев - депутат Государственной Думы РФ:- Проект у нас работает ежедневно. По области обследуем наших жителей, наших дорогих и любимых владимирцев. И, конечно, сейчас упор будем делать и на детей, потому что мы считаем, что это крайне важно - здоровье детей сохранять и приумножать.Все подробности о выездах передвижных центров здоровья вы можете узнать в группе «Милосердие и порядок» в сообществе ВКонтакте и на сайте общественной организации.Мария Артес, Илья Хлудов. «Вести-Владимир».