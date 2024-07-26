Внучка поэта Алексея Фатьянова рассказала о программе 51-го Всероссийского фатьяновского праздника...

Внучка поэта Алексея Фатьянова рассказала о программе 51-го Всероссийского фатьяновского праздника поэзии и песниПесни на его стихи - бесценное наследие всей страны. Вязники приглашают на 51-й Всероссийский фатьяновский праздник поэзии и песни. Завершается и масштабная подготовка к гала-концерту на солнечной поляночке.Он состоится 27- ого июля. Внучка поэта Алексея Ивановича Фатьянова - Анна Фатьянова-Китина, руководитель культурного центра его имени- уже в Вязниках. "Вестям" Анна Фатьянова рассказала о программе большого марафона на ближайшие 2 дня, посвященного "вязниковскому соловью".