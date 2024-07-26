Во Владимирской области началось строительство новой поликлиники Новую поликлинику ждут более 15...

Во Владимирской области началось строительство новой поликлиникиНовую поликлинику ждут более 15 тысяч прикрепленного населения.Напомним, новое здание поликлиники для взрослого населения построят в рамках нацпроекта "Здравоохранение".Закончить строительство планируют к середине будущего года. Лицензия на медицинскую деятельность новой поликлиники должна быть получена во второй половине 2025 года."Планируется три этажа площадью около 4900 квадратных метров. Здесь будет располагаться вся поликлиническая служба. Создадим все условия для маломобильных граждан, внедрим бережливые технологии для оказания качественной медицинской помощи населению", - рассказала Светлана Муравьева, главный врач Собинской районной больницы.Дополнительно за счет областного бюджета предусмотрено строительство в Лакинске станции скорой медицинской помощи.Фото: Минздрав Владимирской области