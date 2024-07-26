Во Владимирской области ожидается самая холодная ночь за все лето По прогнозам синоптиков, власть...

Во Владимирской области ожидается самая холодная ночь за все летоПо прогнозам синоптиков, власть над погодой во Владимирской области вернёт себе гребень антициклона с севера. Облаков в небе станет меньше, дождей не ожидается, а яркие солнечные лучи удержат показания термометров близкими к климатической норме. А вот ночь обещает быть самой холодной за все лето 2024 года.В субботу, 27 июля 2024 года, погода в 33-регионе будет с переменчивой облачностью, без осадков. Температура воздуха днем до +26..+27°C. Ночью столбик термометра опустится до +10°C.Ветер западный, 4м/с.Атмосферное давление 747 - 749 мм ртутного столба.Народный прогноз на 27 июля 2024 годаЕсли день дождливый, то мокро будет еще 7 дней или даже 7 недель. Прислушивались и к грому: глухие раскаты – к небольшим осадкам, громкие – к непрекращающемуся обильному дождю.Фото сгенерировано нейросетью Kandinsky