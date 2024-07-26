Во Владимирской области за первые 6 месяцев текущего года зарегистрировано 2828 браков.

Во Владимирской области за первые 6 месяцев текущего года зарегистрировано 2828 браков. Об этом рассказала регионального правительства.Кроме того, за текущий период в области появились на свет 1959 девочек и 2085 мальчиков. У счастливых владимирских родителей родились 49 двоен и одна тройня.Наиболее популярными именами у малышей стали Александр, Михаил, София и Анна. Среди редких имён выделяются Север, Святогор и Славия.