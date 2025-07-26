9% проб не прошли гигиенический контроль.

Во Владимирской области изъяли из оборота 38 килограммов мяса. Региональное управление Роспотребнадзора сообщило о том, что часть проб не прошли гигиенический контроль.В первом полугодии специалисты исследовали 410 образцов мяса, и согласно результатам продукты соответствовали нормам по содержанию токсичных веществ. Также продукция соответствовала стандартам по физико-химическим свойствам.Тем не менее, в 9% проб не прошли гигиенический контроль по микробиологическим показателям. В 8 пробах нашли патогенные микроорганизмы, у 8 образцов нашли сальмонеллу.Напомним, что .