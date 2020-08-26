За выходные дни и начало недели на территории зарегистрировано несколько пожаров, которые привели к трагическим последствиям.

За выходные дни и начало недели на территории зарегистрировано несколько пожаров, которые привели к трагическим последствиям.22 августа в 11 вечера поступило сообщение о загорании в квартире многоквартирного жилого дома в городе Владимире, по адресу ул. Почаевская, д.2 «б». Возгорание заметили соседи, они и вызвали пожарных. Установлено горение постельных принадлежностей, имущества и внутренней отделки на площади 8 кв.м. На месте была обнаружена погибшая хозяйка 1954 года рождения. Скорее всего, к трагедии привела ее привычка курить в постели.В ночь с 23 на 24 августа произошло загорание в квартире двухэтажного жилого дома в посёлке Панфилово Гусь-Хрустального района. Горело имущество и пол. Из за неосторожного обращения с огнём при курении погиб 59-летний мужчина.Сутками ранее поступило сообщение о загорании дачного дома в СНТ «Железнодорожник» Александровского района.Сгорела кровля и внутренняя отделка, имущество на общей площади 30 кв.м. Погиб 70-летний пенсионер, житель Московской области, который на даче проживал с весны. Причина - неосторожное обращение с огнём при курении или неисправность отопительного оборудования.Ещё один пожар произошёл в ночь на 25 августа в СНТ "Точмаш" города Владимира. Сгорел дачный дом на площади 16 кв.м. В нем погиб 54-летний мужчина, который вел асоциальный образ жизни. Одна из возможных версий пожара - все та же неосторожность при курении.По всем фактам возгораний в настоящее время уточняются обстоятельства, работают дознаватели, сообщила пресс-служба МЧС по Владимирской области.