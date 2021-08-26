Владимирская природоохранная прокуратура пресекла сброс неочищенных сточных вод в ручей рядом с Казанским родником. Надзорное ведомство совместно с Дирекцией особо охраняемых природных

Владимирская природоохранная прокуратура пресекла сброс неочищенных сточных вод в ручей рядом с Казанским родником. Надзорное ведомство совместно с Дирекцией особо охраняемых природных территорий (которая отвечает за Казанский родник) выявили факт нарушения водного законодательства. Как установили проверяющие, “Владимирводоканал” имеет в своем ведении резервуар с чистой водой. Он находится на улице Верхняя Дуброва и служит накопительной емкостью