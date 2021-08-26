Из-за просрочки платежей организация раскошелилась дополнительно на 400 тысяч рублей исполнительского сбора.

В Гусь-Хрустальном районе судебные приставы взыскали с арматурного завода 6,5 млн рублей долга за поставку заготовок с металлургического предприятия.После получения исполнительного листа в УФССП арестовали имущество компании и расчётный счёт в одном из банков. Сотрудник ведомства также разъяснил фирме последствия невыплаты задолженности.Принятые меры подействовали. Долги погашены. Из-за просрочки платежей организация раскошелилась дополнительно на 400 тысяч рублей исполнительского сбора.