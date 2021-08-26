С 1 сентября больница возобновит плановый приём пациентов.

Владимирский областной центр специализированных видов медицинской помощи в Пиганово с 1 сентября возобновит плановый приём больных. В июле мы сообщали, что в учрежденииКак рассказала начальник отдела организации медпомощи Светлана Григорян, снижение количества пациентов с коронавирусом позволило закрыть в учреждении инфекционный госпиталь. С 16 августа началось обратное перепрофилирование больницы. После двухнедельной дезинфекции она вернётся к работе в доковидном режиме. В Белом доме уже готов список временных ковидариев, которые также вернутся к привычной работе.По состоянию на 26 августа в медорганизациях региона действуют 1692 койки для пациентов с COVID-19. Из них занято - 63,9% или 1081место, свободны - 611 коек.