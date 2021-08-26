Фигурантка в течении нескольких недель похищала деньги у пожилой местной жительницы, за которой ухаживала.
24 августа в дежурную часть ОП №1 УМВД России по городу Владимиру обратилась 65-летняя местная жительница, сообщившая о пропаже денег с её банковской карты.
Участковые уполномоченные полиции при уточнении обстоятельств выяснили, что за женщиной и её пожилым супругом ухаживает 31-летняя местная жительница.
Местонахождение женщины было установлено. В ходе опроса она призналась сотрудникам полиции в хищении денег.
Установлено, что несколько недель назад фигурантка узнала реквизиты карты потрепевшей, установила на своем телефоне приложение и привязала к нему карту пенсионерки. В дальнейшем фигурантка несколько раз переводила разные суммы на свой счет и во время визитов удаляла смс-уведомления с телефона потерпевшей.
Общий материальный ущерб составил более 50 000 рублей.
Следователями УМВД России по городу Владимиру в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ («кража с банковского счета»).
Санкцией инкриминируемой статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.