Фигурантка в течении нескольких недель похищала деньги у пожилой местной жительницы, за которой ухаживала.

24 августа в дежурную часть ОП №1 УМВД России по городу Владимиру обратилась 65-летняя местная жительница, сообщившая о пропаже денег с её банковской карты.Участковые уполномоченные полиции при уточнении обстоятельств выяснили, что за женщиной и её пожилым супругом ухаживает 31-летняя местная жительница.Местонахождение женщины было установлено. В ходе опроса она призналась сотрудникам полиции в хищении денег.Установлено, что несколько недель назад фигурантка узнала реквизиты карты потрепевшей, установила на своем телефоне приложение и привязала к нему карту пенсионерки. В дальнейшем фигурантка несколько раз переводила разные суммы на свой счет и во время визитов удаляла смс-уведомления с телефона потерпевшей.Общий материальный ущерб составил более 50 000 рублей.Следователями УМВД России по городу Владимиру в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ («кража с банковского счета»).Санкцией инкриминируемой статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.