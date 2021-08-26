От ковида удалось привить около 216 тысяч человек.

Во Владимирской области полный курс иммунизации от коронавируса прошли почти 216 тысяч человек. При этом 122 привитых владимирца заболели ковидом.«Доля заразившихся среди вакцинированных составила 0,05%. Болезнь протекает в более лёгкой форме и реже уходит в пневмонию. Чаще она проявляется как ОРЗ или ОРВИ», - рассказала официальный представитель Роспотребнадзора Марина Колтунова.Она добавила, что третья волна пандемии начинает спадать.«Рост заболеваемости не фиксируется, но расслабляться рано. Мы научились справляться со всплеском за четыре недели. Осенью на это ушло два месяца. Хороший результат даёт соблюдение правил и ограничений, в том числе прививка, дезинфекция рук и ношение масок», - резюмировала Марина Колтунова.